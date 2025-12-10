Voi siete delle pecore braccianti massacrati di lavoro per 2.70 euro l’ora | tre arresti

Tre persone sono state arrestate in seguito a un grave episodio di sfruttamento. Braccianti, costretti a lavorare oltre undici ore al giorno per appena 2,70 euro l’ora, sotto condizioni estreme e senza tutela. Questo caso evidenzia le drammatiche condizioni di molti lavoratori nei campi, vittime di sfruttamento e abusi.

Una giornata di lavoro nei campi durava almeno undici ore, sotto il sole cocente o sotto la pioggia, respirando anche residui di pesticidi. Lavoratori considerati come animali, braccianti stranieri, ovviamente, massacrati per 2.70 euro l’ora meno della metà della paga prevista dal contratto di lavoro ovvero 7,50. Un sistema di sfruttamento radicato, violento e strutturato come una catena di montaggio agricola forzata che avveniva nella campagne di Napoli e Caserta. Qui nel maggio del 2024 erano intervenuti i Carabinieri del comando per la Tutela del lavoro e del gruppo di Aversa, ma nulla è cambiato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Voi siete delle pecore”, braccianti massacrati di lavoro per 2.70 euro l’ora: tre arresti

