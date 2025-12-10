Vogliono Annalisa al posto tuo | choc di Arisa per la telefonata su Sanremo Il video virale

Arisa si lascia andare a una rivelazione sconvolgente durante una telefonata su Sanremo, in un video diventato virale. L’artista esprime un desiderio sorprendente riguardo alla partecipazione di Annalisa, scatenando reazioni e discussioni sui social. La prossima edizione del Festival di Sanremo 2026 si preannuncia carica di emozioni e sorprese, alimentando l’attesa tra i fan.

L'annuncio dei big per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2026 ha acceso gioie e qualche tremito. Tra i nomi confermati sul palco dell'Ariston, spicca quello di Arisa, la due volte vincitrice che molti davano per spacciata. "Sono due anni che Amadeus non mi chiama" aveva rivelato con un pizzico di ironia nello studio di "Amici di Maria de Filippi" qualche tempo fa. Ma la sua ritrovata candidatura alla seconda edizione del Festival firmato Carlo Conti, accolta da un'ondata di entusiasmo, ha subito rischiato di essere smorzata da una beffa crudele.

