Vogliamo i reggiseni | giovani calciatrici del Napoli insultate sui social
Durante una partita amichevole tra le giovanili del Napoli, le giovani calciatrici sono state vittime di insulti sessisti sui social. L'episodio evidenzia il persistere di atteggiamenti discriminatori nel calcio giovanile e solleva importanti questioni di rispetto e uguaglianza nel mondo dello sport.
Un gravissimo episodio di sessismo è emerso sui social in seguito alla partita amichevole tra la squadra Under 17 Femminile del Napoli e la formazione maschile Under 1415 del Don Guanella. Al termine della gara, alcuni calciatori della squadra maschile hanno utilizzato i propri profili social. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
