Voglia di choker Argento al top
Il choker è diventato un accessorio molto popolare, perfetto per aggiungere un tocco di stile a qualsiasi outfit. Questo tipo di collana, che si avvolge stretta al collo, si conferma tra i must-have del momento, anche in vista dei regali di Natale. Elegante e versatile, il choker in argento si distingue come uno dei monili più desiderati del periodo.
Uno dei monili più ricercati, anche in vista dei regali di Natale, è il choker, ovvero la collana che avvolge il collo, in maniera molto aderente. Le modelle di Gucci lo hanno esibito in passerella rendendolo l'accessorio principale nel mondo delle collane per l'autunno inverno 20252026. Un grande ritorno dopo anni dominati dall'oro, è quello dell'argento. Collane, bracciali, anelli e orecchini in questo materiale sono attualmente tra i più richiesti.
