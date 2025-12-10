Vivi la magia al Centro Sociale Polifunzionale Uniamoci | babbo Natale ti aspetta con i suoi simpatici amici

Il 14 dicembre, il Centro Sociale Polifunzionale Uniamoci accoglie bambini e famiglie per un pomeriggio speciale con Babbo Natale e i suoi amici. Un evento che celebra la diversità e la condivisione, creando un momento di magia e allegria per grandi e piccini. Un'occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile in un’atmosfera di calore e simpatia.

Un pomeriggio speciale, quello del prossimo 14 dicembre al Centro Sociale Polifunzionale Uniamoci, pensato per tutti i bambini e le loro famiglie, dove diversità e dolcezza si trasformano in ricchezza e condivisione. Alcuni degli organizzatori e volontari hanno una disabilità: la loro presenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

