Viva la sinistra che si proclama sionista
Durante il pranzo dei Labour Friends of Israel, Rachel Reeves, cancelliere dello Scacchiere del governo Starmer, ha affrontato con chiarezza un tema spesso delicato, affermando un sostegno diretto e senza mezzi termini alla sinistra sionista. Un intervento che ha suscitato attenzione e segnato un passo insolito nella politica europea, distinguendosi per la franchezza e la posizione assunta.
Nel discorso pronunciato al pranzo dei Labour Friends of Israel, Rachel Reeves, cancelliere dello Scacchiere del governo Starmer, ha fatto qualcosa di insolito per la politica europea: ha parlato in modo diretto, senza cercare scorciatoie linguistiche. Ha ricordato che non c'è nulla di "inappropriato" nel diritto del popolo ebraico all'autodeterminazione, e che mettere in discussione questo principio significa alimentare un clima in cui l'antisemitismo trova spazio e legittimità. Reeves ha sottolineato come le prime manifestazioni anti Israele siano arrivate mentre il paese era ancora sotto attacco il 7 ottobre, e come, in diversi casi, quelle piazze si siano spinte oltre la critica politica: slogan violenti, equiparazioni storiche improprie, ostilità generalizzata verso ebrei e simboli ebraici.
