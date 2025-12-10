Vittorio Feltri condannato per la frase sparerei in bocca ai musulmani direttore al GdI | Assurdo era una battuta peraltro col condizionale

Ilgiornaleditalia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Feltri, direttore del Giornale, è stato condannato dopo aver pronunciato una frase controversa sui musulmani. Intervistato dal Giornale d'Italia, Feltri ha definito la condanna

Il direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri è stato intervistato dal Giornale d'Italia per commentare la notizia della sua condanna dopo la frase "sparerei in bocca ai musulmani": "Mi sembra assurdo che mi condannino per una scemenza del genere, non riesco a capire" Il direttore edit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vittorio feltri condannato per la frase sparerei in bocca ai musulmani direttore al gdi assurdo era una battuta peraltro col condizionale

© Ilgiornaleditalia.it - Vittorio Feltri condannato per la frase "sparerei in bocca ai musulmani", direttore al GdI: "Assurdo, era una battuta, peraltro col condizionale"

I musulmani? Li considero una razza inferiore | Vittorio Feltri condannato per le frasi dette in radio - Zazoom Social News

Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News

vittorio feltri condannato fraseVittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria per le frasi a La Zanzara: “Sparerei in bocca ai musulmani” - Vittorio Feltri è stato condannato per "molestia discriminatoria" per le frasi pronunciate il 28 novembre 2024 a La Zanzara ... Come scrive fanpage.it

vittorio feltri condannato frase“Sparerei in bocca ai musulmani”: Feltri condannato svela quanto costerà il risarcimento - Il giornalista Vittorio Feltri condannato per una frase infelice verso i musulmani. Segnala newsmondo.it