Vittorio Capriello un napoletano alla guida del comando provinciale della Gdf di Roma
Vittorio Capriello assume il comando della Guardia di Finanza di Roma, sostituendo il generale di brigata Giancarlo Franzese. L'investitura si è svolta presso la caserma Francesco Arcioni di via Nomentana, segnando un nuovo capitolo nella direzione del corpo nella capitale.
Avvicendamento alla guida del comando provinciale della Guardia di finanza di Roma: oggi, nella caserma Francesco Arcioni di via Nomentana, il generale di brigata Giancarlo Franzese ha passato il testimone al colonnello Vittorio Capriello, che gli succede nel ruolo di comandante provinciale. La cerimonia si e’ svolta alla presenza del comandante regionale della Guardia di finanza del Lazio, il generale di divisione Mariano La Malfa. Il generale Franzese andrà ad assumere il prestigioso incarico di Capo del terzo reparto operazioni presso il comando generale della Guardia di finanza. Il colonnello Capriello, provenie dal primo reparto del comando generale, e’ nato a Napoli nel 1974 ed e’ laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della sicurezza economico-finanziaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
