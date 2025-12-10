Vite in Libertà a Ponteranica la fiera dei produttori indipendenti

Vite in Libertà presenta un nuovo appuntamento per la fiera dei produttori indipendenti, vignaioli e coltivatori, che fanno della qualità e del rispetto dell’ambiente le loro priorità. La sesta edizione, in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, si svolge al Bopo di Ponteranica. L’iniziativa, organizzata da un gruppo di persone volontarie in collaborazione con Arci Maite Aps e Bopo, ripropone il suo format tradizionale: due giornate di fiera di vignaioli da tutta Italia dove incontrare i produttori, scoprire e degustare nuovi vini e socializzare. L’edizione 2025 presenta 32 aziende con 30 produttori di vino e 2 produttore di cibo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it