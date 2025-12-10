Visite annullate all’insaputa dei pazienti al Ruggi di Salerno
Negli ultimi tempi si registrano numerosi casi di visite mediche annullate senza preavviso presso l'ospedale “Ruggi” di Salerno. Questa situazione si inserisce in un contesto più ampio di prenotazioni rinviate di oltre un anno in tutta la regione Campania, generando disagi e preoccupazioni tra i pazienti.
Si allunga la lista degli episodi di visite annullate senza preavviso e di prenotazioni rinviate di oltre un anno in Campania. Una criticità che coinvolge anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno e che sta creando un caso istituzionale e politico. Secondo quanto segnalato, un paziente che aveva richiesto una visita dermatologica lo scorso settembre aveva ottenuto come prima data utile il mese di ottobre. Tuttavia, sul foglio di prenotazione regionale risulterebbe una presunta “rinuncia” da parte dell’assistito, con conseguente slittamento automatico dell’appuntamento al maggio 2026. 🔗 Leggi su Zon.it
