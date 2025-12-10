Visita all’Abbazia dei Sette Frati di Pietrafitta
Scopri l'incanto dell’Abbazia dei Sette Frati di Pietrafitta attraverso una suggestiva visita a lume di candela. Nell’ambito di Gran Tour Perugia, questa esperienza unisce storia e magia in un itinerario natalizio nella Valle del Nestore, offrendo un’occasione unica di immergersi nel fascino di un antico luogo di spiritualità.
PIEGARO - C'è anche un appuntamento in Valnestore nella magia e la storia che tornano con gli appuntamenti di Gran Tour Perugia, che in vista del Natale propongono una suggestiva visita a lume di candela all'antica Abbazia dei Sette Frati di Pietrafitta. Sabato 13 dicembre alle ore 17:00 la visita guidata all'Abbazia Sette Frati prevede un percorso unico che svela, grazie alla sola luce delle candele, la struttura benedettina originaria del Duecento, oggi convertita in un'esclusiva residenza d'epoca per eventi. La visita si articola tra le meraviglie artistiche della struttura, come la sala capitolare, oggi sala ricreativa, che il Cardinale Fulvio della Corgna fece affrescare nel 1500 con preziosi motivi a grottesca.
