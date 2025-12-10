Vis è Giovannini la ciliegina sulla torta

Nel calcio, i cambi possono fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Questo articolo analizza come le sostituzioni abbiano influenzato le prestazioni di Vis e Giovannini, evidenziando il ruolo strategico delle scelte tattiche e i loro effetti sul risultato finale delle partite, tra momenti di difficoltà e rinascite.

Chi di cambi perisce di cambi ferisce. Se contro l’Ascoli la tenuta vissina era stata colpita ai fianchi dalle forze fresche bianconere, a Carpi con i cambi i pesaresi sono rinati. A inizio ripresa con l’ingresso di Bove e Paganini, inizialmente fuori perché ritenuti non al meglio, tutti sono tornati nel loro ruolo d’origine. Zoia è tornato a fare il braccetto destro, Primasso il centrale di difesa. Al minuto 70 con l’ingresso di Giovannini si è poi compiuto il passo decisivo verso il gol del pari. Un cambio di passo ammesso nel post partita anche dal tecnico avversario Stefano Cassani: "Loro nella ripresa hanno messo dentro tanti giocatori offensivi, tanta qualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vis, è Giovannini la ciliegina sulla torta

"Fiera del Santerno di Imola 1947-1992 Storia di una città", è il titolo del libro scritto da Alessandra Giovannini, edito da Editrice La Mandragora e con il patrocinio del Comune di Imola, che racconta la storia Fiera del Santerno di Imola. La presentazione è prev Vai su Facebook

Vis, ecco Giovannini: "Veloce e tecnico" - Ci sono diverse squadre con ambizioni, l’Arezzo può essere una di queste: ha struttura, soldi e un ottimo allenatore. Come scrive ilrestodelcarlino.it