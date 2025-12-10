Virtus-Hapoel partita ad alta tensione | imponente dispositivo di sicurezza Madrid | In Fiera tutto più gestibile

Venerdì 10 dicembre 2025, la Virtus Bologna affronta l’Hapoel Tel Aviv in una partita di EuroLega al distretto fieristico di Madrid, caratterizzata da elevata tensione e un imponente dispositivo di sicurezza. La sfida ha suscitato forti polemiche e proteste, evidenziando le tensioni politiche legate alla causa palestinese e la complessità dell’evento sportivo.

Bologna, 10 dicembre 2025 –  Venerdì la Virtus sfiderà l’Hapoel Tel Aviv sul parquet del distretto fieristico, nella tanto contestata gara di EuroLega che ha fatto infuriare ancora una volta gli attivisti pro-Pal. E mentre i Giovani Palestinesi, con il supporto dei collettivi universitari e della galassia antagonista, continuano le loro mobilitazioni contro “l’ennesima partita del genocidio”, concentrando le forze sulla manifestazione di venerdì pomeriggio alle 17,30 al giardino Parker Lennon – a un chilometro dalla Fiera –, il comitato per l’ordine pubblico, oggi in mattinata, si è riunito in Prefettura per delineare gli aspetti organizzativi e di gestione dell’ordine pubblico per garantire la sicurezza dei cittadini e anche della città, considerando la violenza in cui è sfociata l’ultima protesta contro il Maccabi Tel Aviv, lo scorso 21 novembre, che ha messo a ferro e fuoco il centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

