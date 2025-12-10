Virtus-Hapoel partita ad alta tensione | imponente dispositivo di sicurezza Madrid | In Fiera tutto più gestibile
Venerdì 10 dicembre 2025, la Virtus Bologna affronta l’Hapoel Tel Aviv in una partita di EuroLega al distretto fieristico di Madrid, caratterizzata da elevata tensione e un imponente dispositivo di sicurezza. La sfida ha suscitato forti polemiche e proteste, evidenziando le tensioni politiche legate alla causa palestinese e la complessità dell’evento sportivo.
Bologna, 10 dicembre 2025 – Venerdì la Virtus sfiderà l’Hapoel Tel Aviv sul parquet del distretto fieristico, nella tanto contestata gara di EuroLega che ha fatto infuriare ancora una volta gli attivisti pro-Pal. E mentre i Giovani Palestinesi, con il supporto dei collettivi universitari e della galassia antagonista, continuano le loro mobilitazioni contro “l’ennesima partita del genocidio”, concentrando le forze sulla manifestazione di venerdì pomeriggio alle 17,30 al giardino Parker Lennon – a un chilometro dalla Fiera –, il comitato per l’ordine pubblico, oggi in mattinata, si è riunito in Prefettura per delineare gli aspetti organizzativi e di gestione dell’ordine pubblico per garantire la sicurezza dei cittadini e anche della città, considerando la violenza in cui è sfociata l’ultima protesta contro il Maccabi Tel Aviv, lo scorso 21 novembre, che ha messo a ferro e fuoco il centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Venerdì la partita Virtus-Hapoel Tel Aviv a Bologna, parte la richiesta degli attivisti: "Impedire che si giochi" - «Chiediamo al Comune, alla Regione e alla Citta Metropolitana che impediscano lo svolgimento della partita non sulla base di giustificazioni opportuniste ma per coerenza di fronte alla presa di posizi ...
Info utili per la partita di venerdì 12 dicembre alla Virtus Arena contro l'Hapoel Tel Aviv
Info utili per la partita di venerdì 12 dicembre alla Virtus Arena contro l'Hapoel Tel Aviv
Virtus-Hapoel, partita ad alta tensione: imponente dispositivo di sicurezza. Madrid: "In Fiera tutto più ...
