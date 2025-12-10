Vipera in pugno

In un castello senza impianto fognario, il giovane Jean, chiamato Teppa, vive con la nonna e altri familiari. La sua vita è caratterizzata da avventure quotidiane e incontri inattesi, tra cui una vipera che cattura l'attenzione e il fascino di questa storia ambientata in un contesto semplice e insolito.

Il ragazzino Jean, detto Teppa (in originale Brasse-Bouillon), vive con la nonna in una "specie di castello" senza impianto fognario che accoglie on and off gran parte della famiglia, insieme a suo fratello Ferdinand, il moscio. Come tutti i borghesi, "sembrano avere bisogno di un numero di stanze inutili direttamente proporzionale a quello degli ettari della loro proprietà". In una zona della Francia dove vivono "servi per vocazione", "storpi, spesso tubercolotici" che portano ancora "i baffi cascanti", circondato da "un nugolo di zie e cugini negati in matematica ma prodigiosamente abili a enumerare le indulgenze", i ragazzini sono piuttosto infelici.

