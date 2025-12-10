Violenze di capodanno l' inchiesta va verso l' archiviazione Non sono stati identificati gli autori
L'inchiesta sulle violenze avvenute durante la notte di Capodanno si avvia verso l'archiviazione, poiché non sono stati identificati gli autori. La vicenda, legata agli eventi del 31 dicembre 2024-1 gennaio 2025, si conclude con una richiesta di archiviazione, lasciando irrisolti alcuni aspetti di quella notte.
Manca poco a Capodanno, e intanto arriva la notizia che l'indagine sulla "Taharrush gamea", della notte tra il 31 dicembre 2024 e l'1 gennaio 2025 si chiuderà con una richiesta di archiviazione. Non è stato possibile risalire agli autori della " molestia collettiva " denunciata da una ragazza belga che si trovava in piazza Duomo a festeggiare insieme ad altri cinque amici. I filmati delle telecamere di sorveglianza, analizzate dagli investigatori della Squadra mobile, non hanno dato alcun riscontro. Pertanto il fascicolo, che è rimasto a carico di ignoti, va verso l'archiviazione. Peraltro c'è la mancanza di querela, visto che la ragazza, che ha denunciato ai media le violenze subite (poi confermandole agli investigatori in Belgio), ha deciso di ritirarla, vista anche la mancanza di altri elementi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Violenze di capodanno, l'inchiesta va verso l'archiviazione. "Non sono stati identificati gli autori" - La molestia collettiva ai danni di una turista belga nella notte tra il 31 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025. msn.com scrive
