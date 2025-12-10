Violenze di Capodanno in Duomo responsabili non identificati | si va verso l' archiviazione
Le indagini sulle violenze di Capodanno in Duomo a Milano si avviano verso l'archiviazione, poiché non ci sono elementi sufficienti per identificare i responsabili. La denuncia riguarda una presunta violenza sessuale di una studentessa di 20 anni di Liegi, avvenuta durante i festeggiamenti nella notte tra il 2024 e il 2025.
Non ci sono abbastanza elementi per identificare i responsabili della presunta violenza sessuale denunciata da una studentessa di 20 anni di Liegi (Belgio), che sarebbe avvenuta nella notte di capodanno 202425 in piazza Duomo a Milano, dove la ragazza si trovava con cinque amici per festeggiare.
Le violenze di Capodanno in piazza Duomo, i pm verso la richiesta di archiviazione: «Mancano elementi» - L'inchiesta della Procura di Milano sulle violenze sessuali (nelle forme delle molestie collettive della «taharrush gamea»), denunciate da una studentessa di Liegi la notte dello scorso Capodanno, pun ... Scrive milano.corriere.it
