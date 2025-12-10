Violenze di Capodanno in Duomo responsabili non identificati | si va verso l' archiviazione

Milanotoday.it | 10 dic 2025

Le indagini sulle violenze di Capodanno in Duomo a Milano si avviano verso l'archiviazione, poiché non ci sono elementi sufficienti per identificare i responsabili. La denuncia riguarda una presunta violenza sessuale di una studentessa di 20 anni di Liegi, avvenuta durante i festeggiamenti nella notte tra il 2024 e il 2025.

Non ci sono abbastanza elementi per identificare i responsabili della presunta violenza sessuale denunciata da una studentessa di 20 anni di Liegi (Belgio), che sarebbe avvenuta nella notte di capodanno 202425 in piazza Duomo a Milano, dove la ragazza si trovava con cinque amici per festeggiare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

