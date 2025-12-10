Violenza sulle donne e abusi sui minori sono un'emergenza mondiale più grave di ipertensione e diabete | il report

La violenza contro donne e minori rappresenta un’epidemia globale più grave di malattie come ipertensione e diabete. Secondo un recente report internazionale, oltre un miliardo di persone ha subito abusi, causando una perdita complessiva di 50 milioni di anni di vita sana. Questo fenomeno richiede interventi urgenti per proteggere le vittime e affrontare l’emergenza sanitaria e sociale.

Alleanza tra donne e uomini, INPS contro la violenza di genere Si rafforza la collaborazione fra l’INPS e le Istituzioni per contrastare le discriminazioni e la violenza di genere e diffondere la cultura del rispetto. I dettagli del convegno inps.it/content/dam/in Vai su X

La violenza digitale contro le donne rifugiate è in continuo aumento. Xenofobia e sessismo trovano nuova forza nella disinformazione. È il momento di agire: alziamo la voce e per dire no! 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere - facebook.com Vai su Facebook

