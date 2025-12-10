Violenza sulle donne e abusi sui minori sono un'emergenza mondiale più grave di ipertensione e diabete | il report

La violenza contro donne e minori rappresenta un’epidemia globale più grave di malattie come ipertensione e diabete. Secondo un recente report internazionale, oltre un miliardo di persone ha subito abusi, causando una perdita complessiva di 50 milioni di anni di vita sana. Questo fenomeno richiede interventi urgenti per proteggere le vittime e affrontare l’emergenza sanitaria e sociale.

Secondo un nuovo report internazionale, la violenza sessuale sui minori e quella domestica contro le donne non sono solo reati, ma vere emergenze sanitarie: nel mondo oltre un miliardo tra donne e bambini hanno subito violenza, con una perdita complessiva di 50 milioni di anni di vita "sana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

