Violenza su donne | Morfino ' contrastare quella on line è battaglia per democrazia'

La violenza di genere online rappresenta una sfida crescente che richiede risposte decisive. Morfino sottolinea come la proposta di legge e la mozione a sua prima firma siano più di semplici aggiornamenti normativi: costituiscono un impegno politico fondamentale per difendere i diritti delle donne e preservare i valori democratici.

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "La proposta di legge a mia prima firma, e la mozione che la sostiene, sul contrasto alla violenza digitale di genere non sono solo un aggiornamento tecnico, ma un atto di verità politica". Lo ha dichiarato la deputata M5S Daniela Morfino durante la conferenza stampa 'Violenza in rete: proposte M5S per prevenirla e arginarla' alla Camera. "Finalmente si riconosce che si tratta di un fenomeno reale, crescente e devastante, che il nostro ordinamento non può più rincorrere, ma deve saper governare. Puntiamo a costruire un sistema di tutela che oggi manca, attraverso una serie di misure, tra cui l'istituzione di un punto di contatto unico nazionale per le segnalazioni presso Agcom, con il coinvolgimento coordinato di Polizia Postale, Garante della Privacy e Procure, e il riconoscimento di ‘segnalatori attendibili'", ha spiegato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Violenza su donne: Morfino, 'contrastare quella on line è battaglia per democrazia'

Alleanza tra donne e uomini, INPS contro la violenza di genere Si rafforza la collaborazione fra l’INPS e le Istituzioni per contrastare le discriminazioni e la violenza di genere e diffondere la cultura del rispetto. I dettagli del convegno inps.it/content/dam/in Vai su X

La violenza digitale contro le donne rifugiate è in continuo aumento. Xenofobia e sessismo trovano nuova forza nella disinformazione. È il momento di agire: alziamo la voce e per dire no! 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere - facebook.com Vai su Facebook

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «VIOLENZA DI GENERE, MORFINO (M5S): CONTRASTARE QUELLA ONLINE È BATTAGLIA PER DEMOCRAZIA» - La deputata M5S Daniela Morfino ha dichiarato che "La proposta di legge a mia prima firma, e la mozione che la sostiene, sul contrasto alla violenza digitale ... Si legge su agenziagiornalisticaopinione.it