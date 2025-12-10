Violenza nei bagni di un locale indagato un ventenne spezzino Scatta l’incidente probatorio

Un grave episodio avvenuto nella movida di La Spezia ha portato all’indagine su un giovane di 20 anni, sospettato di aver violato una ragazza di 17 anni nei bagni di un locale. La Procura ha aperto un’indagine formale e disposto un incidente probatorio, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli dell’accaduto.

La Spezia, 10 dicembre 2025 – L’ipotesi di reato avanzata dalla Procura è pesantissima ma ancora tutta da acclarare: aver violentato una ragazza di 17 anni all’interno dei bagni di un locale della movida spezzina. I fatti si sarebbero verificati l’estate dello scorso anno: sotto indagine è finito un giovane appena ventenne, accusato di violenza sessuale aggravata. Ieri mattina, nell’aula protetta, l’udienza dell’incidente probatorio chiesto e ottenuto dal sostituto procuratore Monica Burani. Ad essere ascoltato, il perito nominato dal giudice per le indagini preliminari Marinella Acerbi: secondo il professionista, la giovane sarebbe capace di raccontare ed eventualmente testimoniare: a gennaio, in tribunale, l’udienza in cui la giovane sarà ascoltata per raccoglierne la testimonianza, uno snodo ritenuto molto importante per il prosieguo delle indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza nei bagni di un locale, indagato un ventenne spezzino. Scatta l’incidente probatorio

«Gesto antico quanto il patriarcato», la lettera dei genitori agli autori della «lista degli stupri» nei bagni del liceo: «Usate la violenza perché non avete argomenti»

Barriera contro la violenza di genere. Una frase che oggi abita il cortile dei Bagni, nel nostro Cortile, e che parla forte, chiaro, insieme. Lo striscione è stato realizzato dal Comitato di Quartiere di Piazza Bottesini durante un momento collettivo di partecipazion - facebook.com Vai su Facebook

Violenza nei bagni di un locale, indagato un ventenne spezzino. Scatta l’incidente probatorio - Il fatto sarebbe avvenuto ai danni di una diciassettenne, all’interno di un’attività della movida. Secondo lanazione.it