Violenza contro le donne arriva lo sportello itinerante

Ilrestodelcarlino.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese rafforza la lotta contro la violenza sulle donne con l’implementazione dello sportello itinerante ‘CHIAMA chiAMA’ di Mondodonna onlus. Questa iniziativa mira a offrire supporto e ascolto alle donne in aree remote, consolidando la rete dei centri antiviolenza e garantendo un aiuto più accessibile e capillare.

L’ Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese consolida la rete dei centri antiviolenza con lo sportello itinerante ‘CHIAMA chiAMA’ di Mondodonna onlus. In ogni comune dell’Unione sarà presente, in determinate giornate, un’ operatrice antiviolenza che si sposta nelle diverse sedi sul territorio, al fine di istituire un presidio per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Il progetto prevede l’apertura alternata, per 44 ore al mese, degli sportelli antiviolenza. Erano già presenti nei comuni di San Benedetto Val di Sambro, Vergato, Marzabotto, Castel di Casio e Castiglione dei Pepoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

