Violentato e filmato dall'amico alla Magliana 20enne in ospedale | lasciato in strada dopo lo stupro
Un ragazzo di 20 anni è stato vittima di violenza nella zona della Magliana, a Roma, durante la serata di lunedì. L'aggressione si è svolta in un appartamento e il giovane è stato lasciato in strada dopo lo stupro. L'autore dell'evento è stato denunciato dalle autorità.
Un ragazzo di 20 anni è stato vittima di violenza nella serata di lunedì a Roma. L'abuso si è consumato in un appartamento alla Magliana: l'aggressore è stato denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il filmato del violento pestaggio dello studente da parte dei cinque ragazzini: il video
Ragazzina violentata dall'amico della madre - All'inizio anche il genitore sembra scettico di fronte alle rivelazione della figlia, ma poi i racconti con dovizia di particolari fanno sorgere più di qualche sospetto Una ragazzina come tante, gli ...
