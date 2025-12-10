Violentato e filmato dall'amico alla Magliana 20enne in ospedale | lasciato in strada dopo lo stupro

Un ragazzo di 20 anni è stato vittima di violenza nella zona della Magliana, a Roma, durante la serata di lunedì. L'aggressione si è svolta in un appartamento e il giovane è stato lasciato in strada dopo lo stupro. L'autore dell'evento è stato denunciato dalle autorità.

