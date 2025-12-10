Violenta lite in hotel | una donna è stata accoltellata ferito anche l’aggressore

Una lite violenta tra due dipendenti di un hotel di Campo Carlo Magno, nel comune di Pinzolo, è culminata in un accoltellamento. La donna è rimasta ferita, mentre anche l'aggressore è stato colpito. L'intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi, riportando alla normale gestione la situazione di emergenza.

