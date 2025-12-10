Vincenzo Carbone e Roberto Alesse conferme ai vertici di Fisco e Dogane

Il Governo ha confermato Vincenzo Carbone alla guida dell’Agenzia delle Entrate, assicurando continuità nel vertice dell’amministrazione finanziaria italiana. Dopo quasi un anno dall’insediamento, la nomina rappresenta un segnale di stabilità per le politiche fiscali e doganali del Paese, con Roberto Alesse confermato anch’esso ai vertici di Fisco e Dogane.

Continuità ai vertici dell'amministrazione finanziaria italiana. Il Governo ha confermato Vincenzo Carbone alla guida dell'Agenzia delle Entrate, incarico che ricopriva da quasi un anno dopo la nomina iniziale. La decisione sancisce la piena fiducia nel lavoro svolto finora e assicura stabilità nella gestione di una struttura centrale per la macchina fiscale del Paese, impegnata in un intenso percorso di innovazione digitale e rafforzamento dei servizi ai contribuenti. Conferma anche per Roberto Alesse, arrivato al termine del suo primo mandato triennale alla guida dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

