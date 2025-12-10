Villasanta scoppia la bufera per un insetto nel piatto di un bambino a scuola

A Villasanta, si solleva un clamore dopo la scoperta di un insetto nel pasto di un bambino della scuola primaria. L'episodio ha suscitato preoccupazioni tra genitori e staff scolastico, alimentando discussioni sulla sicurezza alimentare e le norme igieniche nelle mense scolastiche.

Villasanta (Monza), 10 dicembre 2025 –  Un insetto (forse un coleottero) nel piatto di un bambino della scuola primaria di Villasanta. L’episodio è avvenuto venerdì 28 novembre e il gruppo “Io Scelgo Villasanta ” ha chiesto spiegazioni all’amministrazione. “Ancora una volta nella mensa scolastica si è verificato un episodio increscioso: un insetto è stato trovato nel piatto di un bambino. Non si tratta di un caso isolato - dicono i consiglieri comunali Gaia Carretta e Vittorio Cazzaniga -. Negli ultimi anni si sono verificati altri casi gravi – dalla mozzarella blu agli oggetti estranei nelle pietanze, fino alla gestione inadeguata degli spazi e degli arredi con bambini costretti a mangiare in ginocchio - che non sarebbero mai dovuti accadere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

