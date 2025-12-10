Villaggio di Babbo Natale di piazza del Plebiscito già sold out

Il Villaggio di Babbo Natale di piazza del Plebiscito è già tutto esaurito. Da ieri pomeriggio, infatti, non è più possibile prenotare l'accesso attraverso il sito dedicato all'evento, che ha registrato il tutto esaurito in breve tempo.

Dal pomeriggio di ieri risulta impossibile prenotare l'accesso al villaggio di Babbo Natale sul sito creato ad hoc per l'evento. “A causa dell'enorme successo dell'evento e del numero limitato di accessi disponibili per i laboratori dei Bambini le prenotazioni non sono più possibili. Stiamo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Mugnano del Cardinale: arriva il Villaggio di Babbo Natale

Arriva al Cilento Outlet “Il Villaggio di Babbo Natale”: un evento unico nel Sud Italia

La magia delle feste trasforma il quartiere San Pellegrino nel villaggio di Babbo Natale

A Napoli è ufficialmente aperto il Villaggio di Babbo Natale… ed è GRATIS! Piazza del Plebiscito si è trasformata in un mondo incantato e da oggi fino al 21 dicembre puoi vivere tutta la magia del Natale nel cuore della città! Cinque ambientazioni da - facebook.com Vai su Facebook

Inaugurato il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito - E’ stato inaugurato questa mattina alle 10 il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito a Napoli. Scrive napolivillage.com