Villaggio di Babbo Natale di piazza del Plebiscito già sold out

10 dic 2025

Il Villaggio di Babbo Natale di piazza del Plebiscito è già tutto esaurito. Da ieri pomeriggio, infatti, non è più possibile prenotare l'accesso attraverso il sito dedicato all'evento, che ha registrato il tutto esaurito in breve tempo.

Dal pomeriggio di ieri risulta impossibile prenotare l'accesso al villaggio di Babbo Natale sul sito creato ad hoc per l'evento. “A causa dell'enorme successo dell'evento e del numero limitato di accessi disponibili per i laboratori dei Bambini le prenotazioni non sono più possibili. Stiamo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

