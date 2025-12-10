Villa si accende con le luminarie | Dal Natale un messaggio di pace

A Villa Minozzo, le luminarie natalizie illuminano il paese, simbolo di pace, impegno e collaborazione comunitaria. L’amministrazione comunale sottolinea come queste luci rappresentino non solo la festa, ma anche un messaggio di unità e speranza, riflettendo l’attenzione verso innovazione e sostenibilità durante il periodo natalizio.

Le luminarie danno luce allo spirito comunitario, secondo l’amministrazione comunale: di Villa Minozzo che aggiunge: "Non rappresentano solo un segno di festa, ma sono anche un simbolo dell’impegno e della collaborazione che caratterizza il villaminozzese in ogni periodo dell’anno, Anche quest’anno, nel segno dell’innovazione e della sostenibilità, nei nostri paesi sono state accese le luminarie per il periodo natalizio". Così il sindaco Elio Ivo Sassi annuncia la presenza, nelle vie e nelle piazze del capoluogo, ma non solo, delle decorazioni luminose installate con il contributo di diversi commercianti, artigiani, professionisti, associazioni di volontariato e di categoria, che vivamente ringrazia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa si accende con le luminarie: "Dal Natale un messaggio di pace"

Il Villaggio di Natale più grande d’Europa torna a Roma: dal 29 novembre Christmas World accende Villa Borghese

Il Villaggio di Natale più grande d’Europa torna a Roma: dal 29 novembre Christmas World accende Villa Borghese

Puglianello si accende di magia: Villa Marchitto diventa un incantevole “Villaggio di Natale”

Natale 2025 A Messina oggi l’accensione di Parco Aldo Moro, Villa Mazzini, Pineta di Montepiselli, Villa Sabin e Villa Dante Leggi l'articolo: https://www.tempostretto.it/video/si-accende-il-natale-nelle-meraville-il-viaggio-parte-da-villa-sabin-video-e-foto.html - facebook.com Vai su Facebook

Villa si accende con le luminarie: "Dal Natale un messaggio di pace" - Le luminarie danno luce allo spirito comunitario, secondo l’amministrazione comunale: di Villa Minozzo che aggiunge: "Non rappresentano solo un ... Da msn.com