Villa si accende con le luminarie | Dal Natale un messaggio di pace
A Villa Minozzo, le luminarie natalizie illuminano il paese, simbolo di pace, impegno e collaborazione comunitaria. L’amministrazione comunale sottolinea come queste luci rappresentino non solo la festa, ma anche un messaggio di unità e speranza, riflettendo l’attenzione verso innovazione e sostenibilità durante il periodo natalizio.
Le luminarie danno luce allo spirito comunitario, secondo l’amministrazione comunale: di Villa Minozzo che aggiunge: "Non rappresentano solo un segno di festa, ma sono anche un simbolo dell’impegno e della collaborazione che caratterizza il villaminozzese in ogni periodo dell’anno, Anche quest’anno, nel segno dell’innovazione e della sostenibilità, nei nostri paesi sono state accese le luminarie per il periodo natalizio". Così il sindaco Elio Ivo Sassi annuncia la presenza, nelle vie e nelle piazze del capoluogo, ma non solo, delle decorazioni luminose installate con il contributo di diversi commercianti, artigiani, professionisti, associazioni di volontariato e di categoria, che vivamente ringrazia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
