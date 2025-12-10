Villa Scassi pronto soccorso a ritmo ridotto dalle 14 alle 17

Villa Scassi modifica temporaneamente l'orario del pronto soccorso, che sarà attivo dalle 14 alle 17 in modalità ridotta. Il servizio sarà riservato esclusivamente a pazienti non gravi, con sospensione dell'erogazione di gas medicali e limitazioni nelle urgenze. Questa misura mira a gestire al meglio le risorse disponibili durante questo periodo.

Il servizio potrà accogliere soltanto malati non gravi: verrà sospesa l'erogazione dei gas medicali e di conseguenza il pronto soccorso non potrà accogliere le urgenze.

