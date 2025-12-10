Villa Gemma e Villa Barbarano inaugurano la panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne
Oggi Villa Gemma e Villa Barbarano hanno inaugurato la Panchina Rossa, simbolo di lotta contro la violenza sulle donne. Questa iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sulla gravità del fenomeno e a promuovere un impegno condiviso per contrastarlo.
Villa Gemma e Villa Barbarano hanno inaugurato oggi la loro Panchina Rossa, simbolo universale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e monito permanente rivolto alla comunità. “Con oltre 180 donne impiegate a vario titolo nelle nostre Strutture, riteniamo fondamentale affermare con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
