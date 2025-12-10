Vigor coperta corta | Vigili sul mercato

La Vigor ottiene una vittoria importante contro il Castello, consolidando la propria posizione in classifica. La squadra ha saputo affrontare la partita con determinazione, conquistando tre punti fondamentali. Ora, l’attenzione si sposta già alla prossima sfida, in programma domenica all’Angelini di Chieti, dove cercherà di continuare il suo percorso positivo.

Vincere contro il "Castello" era necessario, non certo scontato. La Vigor si tiene stretta i 3 punti e con la mente è già volata alla prossima trasferta, in programma domenica prossima all' "Angelini" di Chieti alle ore 14:30. Tuttavia nel secondo tempo della gara contro il Castelfidardo, i vigorini hanno sofferto troppo. Mister Clementi ne è ben consapevole, vero è che il suo percorso è appena agli inizi ed i risultati del suo lavoro si vedranno nel corso dei mesi. La Vigor inoltre, è in piena e perenne emergenza ed oggettivamente i pochi cambi rendono la coperta piuttosto corta nel corso dei 90 minuti.