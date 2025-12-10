Viggo Mortensen non tornerà in The Hunt For Gollum | Aragorn verrà ringiovanito

Viggo Mortensen non interpreterà più Aragorn in The Hunt For Gollum. I produttori hanno deciso di

Il lungo corteggiamento dei produttori del nuovo capitolo della saga de Il signore degli anelli a Viggo Mortensen si è concluso con un nulla di fatto, il nuovo Aragorn sarà più giovane. Dopo un periodo di silenzio si torna a parlare del prossimo film di Andy Serkis, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum con una notizia che scontenterà i fan di Viggo Mortensen. L'attore non tornerà nei panni di Aragorn e la produzione si avvia a cercare un interprete più giovane per l'eroico personaggio. A che punto è il casting per il nuovo capitolo della saga fantasy che riporterà il pubblico nella Terra di Mezzo? Molte star del franchise originale, da Ian McKellen a Elijah Wood, da Sean Bean a Orlando Bloom, si sono rese disponibili per fare ritorno . 🔗 Leggi su Movieplayer.it