Viggo Mortensen non tornerà in The Hunt For Gollum | Aragorn verrà ringiovanito
Viggo Mortensen non interpreterà più Aragorn in The Hunt For Gollum. I produttori hanno deciso di
Il lungo corteggiamento dei produttori del nuovo capitolo della saga de Il signore degli anelli a Viggo Mortensen si è concluso con un nulla di fatto, il nuovo Aragorn sarà più giovane. Dopo un periodo di silenzio si torna a parlare del prossimo film di Andy Serkis, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum con una notizia che scontenterà i fan di Viggo Mortensen. L'attore non tornerà nei panni di Aragorn e la produzione si avvia a cercare un interprete più giovane per l'eroico personaggio. A che punto è il casting per il nuovo capitolo della saga fantasy che riporterà il pubblico nella Terra di Mezzo? Molte star del franchise originale, da Ian McKellen a Elijah Wood, da Sean Bean a Orlando Bloom, si sono rese disponibili per fare ritorno . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
The Dead Don't Hurt, intervista a Viggo Mortensen: "Il cinema? Devo tutto a mia mamma" - Attore, sceneggiatore, regista, fotografo, editore: a quanto pare sono poche le cose che Viggo Mortensen non sappia fare. Secondo movieplayer.it
