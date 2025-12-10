Vietare i social agli under 16 non risolve il problema | serve rivoluzione educativa digitale

L'uso dei social media tra i giovani solleva importanti questioni di sicurezza e benessere. Vietare l'accesso ai minori di 16 anni non affronta le radici del problema; è necessaria una rivoluzione educativa digitale che favorisca consapevolezza e responsabilità, promuovendo un rapporto equilibrato e sicuro con le piattaforme online.

Il rapporto tra i giovani e i social media, con i rischi latenti e le ripercussioni sulla sfera personale. Un tema tanto delicato quanto dibattuto, che ha portato l'Australia a diventare il primo paese al mondo a vietare l'accesso alle piattaforme social ai minori di 16 anni. Tuttavia, gli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

L'Australia è il primo Paese a vietare i social media ai minori di 16 anni. Multe fino a 49,5 milioni di dollari per le piattaforme che non si adeguano. - facebook.com Vai su Facebook

Il primo paese a vietare i social media ai minori di 16 anni Vai su X

L’Australia vieta i social network agli under 16, è il primo Paese al mondo a farlo - Da mercoledì 10 dicembre è scattato in Australia il divieto di utilizzo dei social network per gli under 16. Secondo panorama.it