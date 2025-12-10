Vie e monumenti dedicati sempre agli uomini donne dimenticate nella toponomastica | Non siamo invisibili
L'articolo esplora il tema della rappresentazione femminile nella toponomastica, evidenziando come vie e monumenti siano ancora dedicati prevalentemente agli uomini. Contestualmente, si segnala l'importanza di sensibilizzare gli insegnanti sui pregiudizi di genere, come dimostrato dal corso di formazione svolto al Liceo Poerio, volto a contrastare stereotipi che influenzano lo sviluppo dei giovani.
Ieri pomeriggio, mercoledì 10 dicembre, presso il Liceo Poerio si è svolto un corso di formazione destinato a insegnanti interni ed esterni, incentrato sul riconoscimento e la gestione degli stereotipi che condizionano lo sviluppo cognitivo ed emotivo di ragazze e ragazzi. L’iniziativa fa parte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
