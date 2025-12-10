Vicini a un accordo in Ue sull’utilizzo degli asset russi congelati Gli arbitrati in Europa hanno già toccato i 53 miliardi

L’Unione europea si avvicina a un accordo sull’utilizzo degli asset russi congelati, valutati già oltre 53 miliardi di euro tramite arbitrati. La proposta prevede di impiegare queste risorse come garanzie per i prestiti destinati a sostenere l’Ucraina, segnando un passo importante nella gestione degli asset congelati e nel supporto alla regione.

L’Unione europea è pronta ad assumersi il rischio dell’utilizzo degli asset russi congelati come garanzie ai prestiti per il futuro sostegno all’Ucraina. Secondo il Financial Times e altre fonti Ue citate da Ansa, esiste una “chiara maggioranza” tra i 27 Stati membri d’accordo sull’utilizzo dei beni di Mosca, nonostante il rischio, in caso di accordo di pace, di dover restituire i 210 miliardi in questione. Sarebbe quindi superata l’opposizione non solo di Paesi come Ungheria e Slovacchia, contrari anche all’imposizione di nuove sanzioni nei confronti della Federazione, ma anche del Belgio che, attraverso Euroclear, detiene 185 miliardi di questi fondi e, in caso di restituzione, rischierebbe, come dichiarato da esponenti del governo di Bruxelles, “la bancarotta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Vicini a un accordo in Ue sull’utilizzo degli asset russi congelati”. Gli arbitrati in Europa hanno già toccato i 53 miliardi

Negoziati Ucraina-Russia, Trump: “vicini all’accordo”/ Nato “pace entro fine 2025”. Russia “UE si intromette” - Come proseguono i negoziati tra Ucraina e Russia (per ora ancora a distanza): "la pace è vicina" per Trump e NATO, il Cremlino frena e minaccia l'Europa Secondo il segretario generale della NATO Mark ... Riporta ilsussidiario.net

DMA: accordo di Apple e Meta con la Commissione UE? - Apple e Meta sarebbero vicine ad un accordo con la Commissione UE che porterà alla chiusura delle indagini per la violazione del Digital Markets Act. Si legge su punto-informatico.it

LEGGE DI BILANCIO, GOVERNO E BANCHE PIÙ VICINI Dovrebbe essere vicino l’accordo tra Esecutivo, banche e assicurazioni dal quale giungerebbero ulteriori risorse perla Finanziaria che non renderebbe peraltro più necessario un ulteriore incremento d - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #Ucraina- #Mosca, #Trump: “Vicini all’accordo” ma Ue fa pressione #26novembre #TV2000 Vai su X