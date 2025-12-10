vicchio proiezione del docufilm don milani domani

Il prossimo 12 dicembre, il Teatro Cinema Giotto di Vicchio ospiterà la proiezione pubblica del docufilm

Firenze, 10 dicembre 2025 – Questo venerdì 12 dicembre 2025, alle 21, il Teatro Cinema Giotto di Vicchio ospiterà la proiezione pubblica di “Don Milani Domani. Tutto è possibile”, un nuovo docufilm che intreccia cinema, ricerca storica e musica originale per riportare al centro il pensiero di don Lorenzo Milani e la sua eredità educativa, oggi più che mai attuale. L’opera fa parte di un progetto più ampio, che comprende anche un libro dedicato. A firmare il lavoro è Giovanna Maria Carli, docente, storica dell’arte, regista e autrice: una figura che da anni studia e racconta il mondo milaniano. Con questo progetto Carli propone una lettura contemporanea del messaggio del priore di Barbiana, indagando le sue radici intellettuali, spirituali e civili. 🔗 Leggi su Lanazione.it