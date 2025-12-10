viareggio si dona il concerto gospel in ricordo di paci

Venerdì sera, nella chiesa di Santa Rita al Campo d’Aviazione, si terrà un concerto gospel benefico dedicato ad Andrea Paci, socio fondatore dell’associazione scomparso a 42 anni. Un evento che unisce musica e solidarietà, offrendo un momento di ricordo e generosità per la comunità di Viareggio.

Una perfetta sintonia tra musica e solidarietà. Con un concerto gospel a scopo benefico venerdì, dalle 21, nella chiesa di Santa Rita al Campo d’Aviazione “Laboratorio civico attimavemente“ ricorda Andrea Paci, socio fondato dell’associazione scomparso a 42 anni. Deejay, autore, carnevalaro, volontario del soccorso per tutte le associazioni del territorio e infermiere militare per la Croce Rossa, "È per Andrea e per dare un riconoscimento concreto al suo esempio – spiegano gli organizzatori – che abbiamo pensato a questo evento". Realizzato con il patrocinio del Comune di Viareggio e il sostegno di Acli, come segno di attenzione verso un percorso che unisce memoria, partecipazione e solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it