VIAGGI

Quotidiano.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casali Siamo figli delle stelle oppure no? Domanda atavica se si declina il tema viaggi su scenari di lusso. La risposta è sorprendentemente no! Il perché è presto detto. Oggi chi si muove, per divertimento, conoscenza, affari, non cerca solo il comfort di una struttura impeccabile. Ovvio, l’accoglienza top tale deve essere, ma c’è di più. Molto di più. Il viaggiatore più che ricco oggi è consapevole. E la conoscenza, ai giorni nostri, vale più della carta di credito. È per questo che cresce notevolmente l’aspettativa del cliente-turista-consumatore. Ed è per questo che conseguentemente hotel, relais e semplici B&B devono alzare l’asticella dell’offerta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

viaggi

© Quotidiano.net - VIAGGI

Morti e dispersi in Nepal, Messner durissimo: «Oggi per l’Everest basta andare in agenzia viaggi. Io ho interrotto metà delle spedizioni»

Shutdown in USA, da oggi parte il taglio dei voli: 40 aeroporti in tilt con migliaia di viaggi cancellati

viaggiÈ arrivato il Black Friday dei viaggi: come trovare destinazioni top a prezzi scontati - Posti che hai sempre sognato di vedere, oggi con alloggi a prezzi scontati: le opzioni invitanti con il Black Friday sono molte, dal mare alla montagna, fino alle Maldive ... Secondo siviaggia.it