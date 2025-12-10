Casali Siamo figli delle stelle oppure no? Domanda atavica se si declina il tema viaggi su scenari di lusso. La risposta è sorprendentemente no! Il perché è presto detto. Oggi chi si muove, per divertimento, conoscenza, affari, non cerca solo il comfort di una struttura impeccabile. Ovvio, l’accoglienza top tale deve essere, ma c’è di più. Molto di più. Il viaggiatore più che ricco oggi è consapevole. E la conoscenza, ai giorni nostri, vale più della carta di credito. È per questo che cresce notevolmente l’aspettativa del cliente-turista-consumatore. Ed è per questo che conseguentemente hotel, relais e semplici B&B devono alzare l’asticella dell’offerta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

