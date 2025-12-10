Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 20 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10 dicembre 2025 alle ore 20:25: incidenti e rallentamenti su varie arterie, tra cui il raccordo anulare interno, Cassia bis e Pontina. Tra le criticità, code e rallentamenti in diverse zone della capitale, con traffico regolare sulla Pontina. Si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene fino al 15 aprile 2026 per garantire sicurezza stradale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare interna si sta in coda per incidente tra Lucia di Casilina La Rustica interna si rallenta tra Flaminia è Solaria ci spostiamo sulla Cassia bis sempre per incidente Colle a partire dallo svincolo del raccordo in direzione Viterbo andiamo sulla Cassia dove a causa di un sinistro sono presenti file tra Tomba di Nerone la Giustiniana in direzione La Storta sulla Pontina rimosso l'incidente avvenuto in precedenza adesso la circolazione è regolare in direzione di Roma che fila nel quadrante sud della capitale code su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia da Chiara che vai dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo di dare sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.

