Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 19 | 40

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10-12-2025 alle 19:40: si segnalano code e rallentamenti su diverse arterie principali, tra cui la Statale Pontina, il Raccordo Anulare e via Cristoforo Colombo, con alcune criticità dovute a veicoli fermi e traffico intenso.

Siamo al Raccordo Anulare per traffico intenso con le traversine dei Cassi e famiglia poi si rallenta tra Bufalotta è in esterna coda pratica la Roma Fiumicino la via del mare e poi tra Pontina e diramazione Roma sud è tratto Urbano della Roma Teramo rallentamenti da Tor Cervara in direzione raccordo anulare nel quadrante sud della vita le cose su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia infine prestare attenzione per un veicolo fermo sulla Cassia bis con coda a partire dallo svincolo della raccordo in direzione di chiamare