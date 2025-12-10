Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 19 | 10

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10 dicembre 2025 alle 19:10: rimosso un incidente sul Raccordo Anulare, con code tra Cassia e Flaminia, e rallentamenti tra Bufalotte e Prenestina. Traffico intenso e rallentamenti si registrano anche tra Roma Fiumicino, via del Mare, Pontina e Roma Sud, con congestioni su varie arterie principali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare carreggiata interna rimosso l'incidente altezza Flaminia permangono le code tra le sue di Cassia e Flaminia poi per traffico intenso si rallenta tra bufalotte Prenestina in esterno a causa traffico intenso code a tratti tra la Roma Fiumicino la via del mare e poi tra Pontina e diramazione Roma Sud il tratto Urbano della Roma Teramo rallentamenti tra torcervara è il bivio per il raccordo anulare ci spostiamo sulla Roma Fiumicino presenti quote Francia del Tevere vedere il laccio verso l'Eur andiamo sulla Pontina per incidente con la tratti da Tor de' Cenci in direzione raccordo anulare nel quadrante sud della capitale code su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia te Chiara chiamare l'ASL infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

