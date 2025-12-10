Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 18 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10 dicembre 2025 alle ore 18:40, con informazioni su incidenti, traffico intenso e rallentamenti lungo principali arterie come il raccordo, la via del Mare e la Pontina. La redazione di Astral Infomobilità fornisce gli ultimi aggiornamenti per garantire una viabilità più sicura e fluida.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sul raccordo in carreggiata interna permangono le code tra le uscite di Cassia Flaminia a causa di un incidente poi per traffico intenso si rallenta tra Bufalotta e Prenestina in esterna a causa traffico intenso cosa tratterà la Roma Fiumicino via del mare e poi tra Pontina e diramazione Roma Sud per il tratto Urbano della Roma Teramo coda all'altezza di Portonaccio poi rallentamenti da Tor Cervara tutto in direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Roma Fiumicino per ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur mentre in direzione opposta con Letra la Cristoforo Colombo & via della Magliana sulla Pontina per incidente coda a partire da Tor de' Cenci in direzione raccordo anulare fine nel quadrante sud della capitale code su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia Chiara chiave di Hassan II in pubblico è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 18:40

