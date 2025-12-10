Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 18 | 10

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10-12-2025 alle 18:10, con dettagli su code e rallentamenti causati da incidenti e traffico intenso su varie arterie principali, tra cui il raccordo anulare, la via del Mare, la Roma Fiumicino e altre vie strategiche della regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare interessata per la coda tratti tra piovale Flaminia complice anche un incidente all'altezza Flaminia poi rallentamenti qui per traffico tra bufalotte Prenestina in esterna a causa traffico intenso contro la Roma Fiumicino la via del mare e poi tra Tina e diramazione Roma sud ci spostiamo sulla Roma Fiumicino presenti cotransa del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur per il tratto Urbano della Roma Teramo coda all'altezza di Portonaccio in direzione raccordo anulare sulla Pontina per incidente e coda a partire da Tor de' Cenci in direzione del raccordo anulare infine nel quadrante sud della capitale codesto via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di da Chiara chiamare la tua infomobilità È tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 18:10

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 20 | 25 - Zazoom Social News

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 10 | 25 - Zazoom Social News

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 10:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in via di risoluzione dente avvenuto sulla carreggiata ... Come scrive romadailynews.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... Da fanpage.it

Le nuove rotonde di Borgo Roma migliorano la viabilità a Verona Sud Si è concluso dopo un anno di lavori il cantiere predisposto per risolvere un annoso problema di viabilità in una zona critica di accesso alla città. E’ quanto è stato realizzato, al posto del se Vai su Facebook

? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della Vai su X