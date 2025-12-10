Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 17 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10 dicembre 2025 alle 17:25, con dettagli su incidenti, code e traffico intenso su diverse arterie principali, tra cui la tangenziale est, il raccordo anulare e le strade verso Ostia e Fiumicino. La situazione richiede attenzione per i pendolari e gli automobilisti in transito nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Roma Teramo incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra il bio della tangenziale est e Portonaccio in direzione raccordo anulare a Siamo al Raccordo Anulare in creta da interna coda tratti tra Trionfale Salaria complice anche un incidente tra bufalotte Prenestina esterna causa traffico intenso code tra la Roma Fiumicino la via del mare poi tra Pontina e diramazione Roma sud con ripercussioni sulla diramazione Roma sud con coda a partire da Torrenova in direzione raccordo Ci aspettiamo sulla Roma Fiumicino che senti coda tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur sulla Pontina code a tratti per traffico tra il raccordo e Castel di Decima in direzione Latina infine sul quadrante sud della capitale code su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia

