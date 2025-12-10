Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 16 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10-12-2025 alle 16:25: congestioni e incidenti su diverse arterie, tra cui la Tangenziale Est, il Raccordo Anulare e la via del Mare, causano rallentamenti e code. Situazioni critiche anche su strade come la Pontina e la Nettunense, con cantiere e traffico intenso. Restate aggiornati con Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizi della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Roma Teramo un incidente la casa delle code tra il bivio della tangenziale est e Portonaccio in direzione raccordo anulare mentre in direzione centro code per traffico intenso a partire da via Fiorentini Passiamo al Raccordo Anulare in casa interna coda tratti tratte un fale Salaria complice anche un incidente Poi tra Bufalotta e Prenestina in esterna a causa traffico intenso contro la Roma Fiumicino la via del mare e poi tra Pontina e diramazione possiamo sulla roma-fiumicino presenti code transa del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur rallentamenti interessano anche la Statale Pontina tra il raccordo e Castel di Decima in direzione di Latina usciamo da Roma andiamo ad Aprilia su via Nettunense file qui per la presenza di un cantiere siamo tra stazione padiglione e Campo di Carne le code interessano entrambi i sensi di marcia e Chiara che avrai tratta l'infomobilità è tutto e grazie attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

