Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 15 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10-12-2025 alle 15:25, con traffico intenso su diverse arterie principali e rallentamenti causati da lavori e incidenti. La situazione richiede attenzione, specialmente con l'arrivo dell'inverno, che impone l'uso di pneumatici invernali o catene da neve per garantire la sicurezza di tutti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Alfa l'infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in causa traffico intenso code tra la Roma Fiumicino la via del mare e poi tra Pontina e diramazione Roma Sud interna rallentamenti tra le uscite di Cassia e Salaria tra Casilina e Appia ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo file da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla Pontina Aprimi rallentamenti tra il raccordo in via di Vallerano in uscita dalla capitale mentre per lavori si sta in coda sulla Cassia bis all'altezza di Castel de' ceveri in direzione di Roma situazione analoga sulla Nettunense anche qui per lavori code tra via pantanelle via della Campana In entrambe le direzioni a Chiara Chiavari dal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a subire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio la Spal non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it