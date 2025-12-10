Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 13 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10-12-2025: disagi e incidenti sul Raccordo Anulare, variazioni nei servizi di trasporto marittimo e chiusure stradali. Previsioni di condizioni meteorologiche invernali richiedono maggiore attenzione alla sicurezza, con l'obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino ad aprile 2026.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare permangono i disagi per avvenuto in precedenza code tra le uscite Prenestina e Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud da partire da Tor Vergata incidente sulla carreggiata esterna causare rallentamenti tra le uscite Roma Fiumicino con Tina ci spostiamo sulla Roma Fiumicino per un altro incidente con dei tra Cristoforo Colombo e via della Magliana direzione raccordo anulare ora il trasporto marittimo Lazio in forma che su richiesta del comune di Ponza la corsa unità veloce Ponza Formia delle ore 7:45 dal lunedì al sabato posticipa la partenza di 15 minuti Dunque Salpa alle ore 8 uniche eccezioni i giorni festivi del 25 del 26 dicembre chiusure cantieri sulla A12 Roma Tarquinia fino alle 21 di questa sera chiuso lo svincolo di Torrimpietra entrata per il traffico diretto a Roma ha chiuso anche lo svincolo di Fregene in uscita per il traffico in direzione statale Aurelia da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it