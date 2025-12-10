Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 12 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10 dicembre 2025: code e rallentamenti causati da incidenti e lavori in varie zone, tra cui il Raccordo Anulare, la Flaminia, la Salaria e la Nettunense. Chiusure temporanee interessano anche lo svincolo di Torrimpietra e Fregene sulla A12, con conseguenti disagi al traffico.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare incidente si sono formate code tra l'uscita ai Prenestina e Appia interna sempre in interna si rallenta dalla Flaminia alla Salaria ma per traffico intenso in esterna anche qui per traffico dalla p alla diramazione Roma Sud usciamo da Roma andiamo ad Aprilia su via Nettunense file qui per la presenza di un cantiere siamo tra la stazione padiglione e Campo di Carne le cose interessano entrambi i sensi di marcia siamo in tema di cantieri ma ci spostiamo sulla A12 Roma Tarquinia fino alle 21 di questa sera chiuso lo svincolo di Torrimpietra in entrata per il traffico diretto a Roma chiuso anche lo svincolo Fregene in uscita per il traffico in direzione della statale Aurelia

