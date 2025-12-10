Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 11 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10-12-2025 alle ore 11:25. Traffico rallentato sul Raccordo Anulare e in alcune arterie principali della città, con code e congestioni in varie tratte. Ecco le principali segnalazioni per una mobilità più efficiente.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare si rallenta per traffico in esterna riuscite a Pia diramazione Roma Sud interna dalla Cassia Veientana da Flaminia ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo code ora localizzate tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est direzione centro diamo uno sguardo le consolari sulla Flaminia Code in diminuzione tra via di Grottarossa via dei Due Ponti sulla Salaria file ma solo all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe tutto in direzione centro ci spostiamo ad Aprilia su via Nettunense file qui per la presenza di un cantiere siamo tra stazione padiglione e Campo di Carne le cose interessano entrambi i sensi di marcia

