Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 10 | 25

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10-12-2025 alle ore 10:25, con informazioni su code e rallentamenti su varie arterie principali, tra cui il raccordo anulare, la Roma Sud, la Salaria e la A24, a causa di incidenti e traffico intenso.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in via di risoluzione dente avvenuto sulla carreggiata interna code smaltimento tra le uscite diramazione Roma sud e Appia poi rallentamenti in cui per traffico dalla Ardeatina al Ostiense dalla cassie alla Salaria e dalla Nomentana Tiburtina il tema si rallenta traorè del Pescaccio seguire così attratti dalla Laurentina alla diramazione Roma sud e dalla Casilina alla Tiburtina situazione invariata sulla tratto Urbano della Roma Teramo code tra Tor Cervara Fiorentini tangenziale est da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro sempre sulla A24 me in uscita fino all'altezza del raccordo anulare che spostiamo sulla Roma Fiumicino code ora localizzate tra ANSA del Tevere via Cappellaccio verso l'Eur diamo uno sguardo alle consolari sull'Aurelia risolto l'incidente tra Massimina il raccordo anulare circolazione regolare sulla Cassia sulla Flaminia code rispettivamente dalla Storta e dal raccordo anulare nei Sì fino a via dei due punti verso il centro che fine sulla Salaria si sta in coda tra mila spade via dei Prati Fiscali anche qui direzione centro da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito al prossimo giorno un servizio della Regione Lazio

