Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 09 | 10
Viabilità Roma e Lazio del 10-12-2025: persistono disagi e rallentamenti su diverse arterie, tra incidenti, traffico intenso e lavori in corso. Traffico rallentato sul raccordo anulare, sulla Cassia, la Flaminia e nelle zone centrali di Roma, con code e ritardi su varie tratte. Si segnalano anche problemi sulla linea alta velocità Roma-Napoli, ora risolti.
Astral infomobilità soluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare permangono i disagi sulla carreggiata esterna per l'incidente avvenuto in precedenza filet riuscite a Pia 24 poi si rallenta ma per traffico fino alla Tiburtina è sempre per traffico rallentamenti dalla Salaria la Cassia Veientana tra Casal del Marmo e Pescato e traer Fiumicino Ostiense interna traffico rallentato tra diramazione Roma nord Tiburtina poi code tra le uscite diramazione Roma sud e Appia all'altezza dell' Aurelia e per le difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare code sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo code tra Togliatti e il video per la tangenziale est verso il centro andiamo sulla Roma Fiumicino code a tratti dal raccordo anulare via del Cappellaccio verso l'Eur ora le consolari sulla via per un incidente code tra Massimina il raccordo anulare poi code ma per traffico fino a via Lombardi verso il centro sulla Flaminia code per traffico del raccordo anulare a via dei Due Ponti situazione analoga code sulla Nomentana Tor Lupara annullare in chiusura il trasporto ferroviario sulla alta velocità Roma Napoli la circolazione in precedenza rallentata risolto un inconveniente tecnico alla linea tra Napoli Afragola che è tornata regolare i treni alta velocità sono stati instradati la linea convenzionale e hanno subito ritardi fino a 60 minuti da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Le nuove rotonde di Borgo Roma migliorano la viabilità a Verona Sud Si è concluso dopo un anno di lavori il cantiere predisposto per risolvere un annoso problema di viabilità in una zona critica di accesso alla città.
Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l'area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della
