Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 07 | 25

Tra le prime ore del mattino, il traffico a Roma e nel Lazio si presenta intenso, con code e rallentamenti su diverse arterie principali. Problemi alla circolazione e condizioni climatiche invernali rendono necessario prestare attenzione alla guida. Ecco una panoramica degli ultimi aggiornamenti sulla viabilità regionale e le raccomandazioni per un viaggio in sicurezza.

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria ridonare Come di consueto in queste prime ore del mattino interna code tra le uscite diramazione Roma sud e anche all'altezza dell' Aurelia in esterna file dalla diramazione Roma nord e la Cassia Veientana poi rallentamenti Tre ore lì e Pescaccio più avanti file qui per un incidente tra diramazione Roma sud e a 24 e per le difficoltà di visione sul Raccordo Anulare code sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata sulla diramazione Roma nord si rallenta a partire dallo svincolo di 7 anni ci sposiamo Sulle tracce Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro andiamo sulla Roma Fiumicino prime code tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur orali con suonare sulla code per traffico del raccordo anulare a via dei Due Ponti situazione analoga code sulla Nomentana tra Tor Lupara e raccordo anulare sulla Tiburtina code a tratti da Settecamini a San Basilio fila anche sulla piada via dei Laghi a via delle Capanne tutto verso il centro e fine sulla statale Pontina Si procede a rilento da Pomezia Sud a Castel di Decima direzione raccordo anulare in chiusura il trasporto ferroviario sulla alta velocità Roma Napoli circolazione rallentata per un problema tecnico alla linea tra Napoli Afragola i treni alta velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale subire ritardi fino a 60 minuti da Gina pantofole altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli su strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it